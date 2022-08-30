Париж, 30 августа, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» подпишет 25-летнего центрального полузащитника «Валенсии» и сборной Испании Карлоса Солера. Об этом 30 августа сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

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По информации источника, сумма трансфера составит 18 миллионов евро. Еще 3 миллиона евро предусмотрено в качестве бонусов. Контракт футболиста с «ПСЖ» будет рассчитан на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги 2021/22 Карлос Солер сыграл в 32 турах регулярного чемпионата, в которых набрал 16 (11+5) очков по системе гол+пас и получил четыре желтые карточки.

В текущее летнее трансферное окно состав «Пари Сен-Жермен» пополнили Нуну Мендеш (из «Спортинга» за 38 миллионов евро), Витинья (из «Порту» за 41,5 миллиона евро), Уго Экитике (из «Реймса» на правах аренды), Норди Мукиэле (из «Ред Булл Лейпцигиа» за 12 миллионов евро) и Ренату Санчеш (из «Лилля» за 15 миллионов евро).