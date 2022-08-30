Москва, 30 августа, 2022, 18:11 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года правительство России доложит президенту России Владимиру Путину об итогах работы и на этой основе, зафиксировав необходимые меры поддержки, подготовит проект федерального бюджета. Об этом 30 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на сводной стратегической сессии на тему «Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления».

Nalog.ru Михаил Мишустин

«С учётом тех рисков и внешнего давления, с которыми мы столкнулись, необходимо сегодня сформировать общее видение дальнейшего социально-экономического развития России как в краткосрочной перспективе, что должно быть отражено в проекте федерального бюджета на следующий год, так и на более длительный период, когда будут реализовываться государственные программы и национальные проекты», — заявил Мишустин.

«Это станет важным сигналом для бизнеса. Он сейчас нуждается не только в дополнительной поддержке, но и в стратегических ориентирах. Нам предстоит обеспечить оживление потребительского спроса, кредитования, создать условия для сохранения рабочих мест и усиления инвестиционной активности», — подчеркнул он.

По его словам, в сентябре правительству РФ предстоит доложить об итогах работы президенту РФ, а затем с учётом его поручений внести проект федерального бюджета на ближайшие три года в Госдуму.

«Там должны быть отражены все обязательства перед людьми и бизнесом о которых мы говорили ранее. Граждане рассчитывают на результаты нашей работы», — указал премьер-министр.