Новосибирск, 30 августа, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Выдвижение на пост главы Убинского района Новосибирской области Олега Конюка прошло без нарушения законодательства. Об этом сайту «Ъ-Сибирь» сообщили в пресс-службе губернатора региона Андрея Травникова.

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Напомним, ранее глава комитета Госдумы России по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия») обратился к генпрокурору и губернатору Новосибирской области из-за избрания главой Убинского района региона Олега Конюка, посчитав, что налицо — дискредитация государства и органов власти.

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В региональном правительстве же считают, что оснований для отстранения Конюка от участия в выборах не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконной охоте в отношении Олега Конюка.

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При этом 23 августа 2022 года депутаты Совета депутатов Убинского района вновь выбрали главой район Олега Конюка.