Екатеринбург, , 18:09 — REGNUM Уголовное дело об истязании детей в многодетной семье в Екатеринбурге будет поставлено на контроль в центральном аппарате СКР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело Severpost.ru

Такое поручение дал председатель комитета Александр Бастрыкин. Также он поручил главе свердловского управления СКР Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело по факту совершения преступления и ждёт от него доклада.

Как сообщало ИА REGNUM, дети воспитываются в многодетной семье. По данным СМИ, некоторые из них попали в больницу.

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