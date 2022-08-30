Екатеринбург, 30 августа, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Уголовное дело об истязании детей в многодетной семье в Екатеринбурге будет поставлено на контроль в центральном аппарате СКР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Такое поручение дал председатель комитета Александр Бастрыкин. Также он поручил главе свердловского управления СКР Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело по факту совершения преступления и ждёт от него доклада.

Как сообщало ИА REGNUM, дети воспитываются в многодетной семье. По данным СМИ, некоторые из них попали в больницу.