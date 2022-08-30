Лондон, , 18:09 — REGNUM Английский футбольный клуб «Фулхэм» согласовал условия трансфера нападающего «Ромы» Джастина Клюйверта. Об этом 30 августа сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

ФК «Рома» Asroma.com

По информации источника, «Фулхэм» возьмет 23-летнего нидерландца в аренду на один сезон с опцией выкупа.

За «Рому» Клюйверт выступает с 1 июля 2018 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 17,25 миллиона евро. Действующее соглашение нападающего с «волками» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне Джастин Клюйверт, выступая за «Ниццу» на правах аренды, принял участие в 27 турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.