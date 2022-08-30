Лондон, 30 августа 2022, 18:09 — REGNUM Английский футбольный клуб «Фулхэм» согласовал условия трансфера нападающего «Ромы» Джастина Клюйверта. Об этом 30 августа сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

ФК «Рома»
ФК «Рома»
Asroma.com

По информации источника, «Фулхэм» возьмет 23-летнего нидерландца в аренду на один сезон с опцией выкупа.

За «Рому» Клюйверт выступает с 1 июля 2018 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 17,25 миллиона евро. Действующее соглашение нападающего с «волками» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне Джастин Клюйверт, выступая за «Ниццу» на правах аренды, принял участие в 27 турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.