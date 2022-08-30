Тюмень, , 18:05 — REGNUM В Тюмени школьники 5 сентября будут обучаться удалённо. Об этом порталу 72.ru сообщили в нескольких учебных учреждениях.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

Родители с тревогой в социальных сетях обсуждают объявления в школах о дистанционном обучении детей 5 сентября. Причём в департаменте образования Тюменской области ситуацию не разъясняют, сетует издание.

«Никаких длительных дистантов не ожидается. В начале сентября ожидается государственная итоговая аттестация (ГИА). Это экзамены ОГЭ (9-й класс) и ЕГЭ (11-й класс), то есть обыкновенная пересдача. В этот день, 5 сентября, дети уйдут на дистант, а после будут учиться в обычном режиме», — разъяснили изданию в одной из тюменских школ.

Данную информацию подтвердили ещё в ряде других учебных учреждений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области День знаний пройдёт в традиционном формате. В 2022 году за парты в регионе сядут около 243 тысяч школьников.

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