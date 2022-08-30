Ватикан, 30 августа, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Не политический, а гуманистический смысл следует видеть в заявлениях папы римского Франциска о ситуации на территории б. УССР, говорится в опубликованном 30 августа заявлении пресс-службы Ватикана.

Benhur Arcayan Папа Римский Франциск

Отмечается, что заявления Франциска о б. УССР, Донбассе и спецоперации ВС РФ «направлены на то, чтобы пригласить пасторов и верующих к молитве, а всех людей доброй воли — к солидарности и усилиям по восстановлению мира».

В пресс-службе Ватикана добавили, что папа своими высказываниями осуждает спецоперацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франциск назвал невинной жертвой происходящего на территории б. УССР погибшую 20 августа в Москве Дарью Дугину. Виновниками её гибели ФСБ назвала бандеровских диверсантов.