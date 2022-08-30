Брюссель, 30 августа, 2022, 17:58 — ИА Регнум. В будущей экшн-игре MultiVersus, которую разрабатывают студия Player First Games и Warner Bros. Interactive Entertainment, может появиться толстый Багз Банни, также известный как Big Chungus (Большой Чунгус). Об этом 30 августа сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот из трейлера Видеоигра MultiVersus

Пользователь соцсети Andrew Marmo обратил внимание, что Warner Bros. подала в ЕС заявку на регистрацию торговой марки Big Chungus. Геймеры, следящие за проектом MultiVersus, сразу же предположили, что персонаж может появиться в этом файтинге (игра, в которой упор сделан на рукопашные поединки).

Для справки: Большой Чунгус появился в мультфильме Merrie Melodies, который вышел в 1941 году. Его сюжет рассказывает о том, как персонаж Элмер Фадд пытается отдохнуть в курортном комплексе, а Багз Банни начинает над ним издеваться. В какой-то момент кролик, пародируя Элмера, раздувается и превращается в Большого Чунгуса. Эта сцена мультфильма впоследствии превратилась в популярный мем.