Париж, , 19:30 — REGNUM Франция приветствует договоренность о свободе передвижения между Белградом и Приштиной. Об этом говорится в сообщении Министерства по делам Европы и внешним делам Франции.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Франция приветствует договоренность о свободе передвижения, достигнутую Сербией и Косово 27 августа, в рамках диалога, в котором роль посредника выполняет ЕС в сотрудничестве с США», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 сентября албанские сепаратисты намерены запретить использование сербских автомобильных номеров и сербских документов, удостоверяющих личность на территории Косово и Метохии.

Благодаря усилиям посредника ЕС в диалоге Белграда и Приштины Мирослава Лайчака и спецпредставителя США Габриэля Эскобара, стороны договорились о том, что жители Косово и Метохии, которые имеют документы сепаратистского Косово смогут свободно пересекать административную линию между центральной Сербией и Косово и Метохией. С другой стороны, жители севера Косово и Метохии, которые имеют сербские ID, могут путешествовать в центральную Сербию со своими документами. Договоренность по использованию автомобильных номеров пока не достигнута.

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