Салехард, 30 августа, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Четвертая ежегодная акция «Диктант Победы» пройдёт на Ямале на 75 площадках, в том числе на семи уникальных. Тест позволит проверить знания о событиях 1941−1945 годов и повысить историческую грамотность. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов, пять из них будут посвящены региональной составляющей периода Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

«Диктант Победы» можно написать в учреждениях культуры, библиотеках и школах. Кроме того, впервые мероприятие пройдёт на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении, где открыт морской нефтетерминал «Ворота Арктики» — единственный в мире нефтеналивной терминал в пресных водах за Полярным кругом.

В селе Красноселькуп акция пройдёт на набережной реки Таз, возле монументальной композиции, посвященной женщинам-труженицам тыла в годы Великой Отечественной войны.

Среди уникальных площадок — гидрометеорологическая полярная станция имени М. В. Попова на острове Белый в Карском море, которая во время Великой Отечественной войны входила в сеть метеостанций главного Управления Северного морского пути и обеспечивала конвои важной информацией о ледовой обстановке и погоде.

Отметим, что международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» была запущена в 2019 году. Целью акции является рост интереса населения к событиям героического прошлого России.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалина и Курил 3 сентября смогут проверить знания истории, написав «Диктант Победы». На территории области будет работать более 60 площадок.

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