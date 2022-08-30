Леверкузен, Германия, 30 августа, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Немецкий футбольный клуб «Байер-04» из Леверкузена 30 августа объявил о продлении контракта с голкипером сборной Финляндии и капитаном основной команды Лукашом Градецки.

Вячеслав Евдокимов Андрей Лунев

Новое соглашение Градецки с «Байером-04» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26. За клуб из Леверкузена футболист выступает с 1 июля 2018 года после перехода из франкфуртского «Айнтрахта» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Лукаш Градецки, выигравший конкуренцию у Андрея Лунева за место в стартовом составе, принял участие в 32 турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых пропустил 44 мяча. Восемь раз финскому вратарю удалось сохранить ворота в неприкосновенности.