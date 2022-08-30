Рязань, , 17:45 — REGNUM В Рязани наказан виновник инцидента с перевёрнутым триколором в День государственного флага России. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина 30 августа.

Объяснений от главы администрации потребовал врио губернатора Павел Малков. Мэр пояснила, что происшествие стало предметом тщательного разбирательства.

«Хоть и были принесены извинения, но за всем этим стоит безалаберность и бесконтрольность. Должностное лицо, которое должно было осуществлять контроль за подготовку мероприятия и контроль печатной продукции наказан — объявлен выговор», — цитирует Сорокину Рзн. инфо

Малков поинтересовался отдельно, кого именно привлекли к ответственности. Позже в соцсетях он так же прокомментировал ситуацию.

«Это возмутительный случай! Оправдания не принимаются. Тот, кто за это отвечал, должен понести ответственность», — написал врио губернатора.

Инцидент произошёл в Лесопарке Рязани — там вывесили флаг России, однако цвета на полотне шли в обратном порядке. Руководство Лесопарка извинилось перед жителями.