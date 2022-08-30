Рязань, 30 августа 2022, 17:45 — REGNUM В Рязани наказан виновник инцидента с перевёрнутым триколором в День государственного флага России. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина 30 августа.
Объяснений от главы администрации потребовал врио губернатора Павел Малков. Мэр пояснила, что происшествие стало предметом тщательного разбирательства.
Малков поинтересовался отдельно, кого именно привлекли к ответственности. Позже в соцсетях он так же прокомментировал ситуацию.
Инцидент произошёл в Лесопарке Рязани — там вывесили флаг России, однако цвета на полотне шли в обратном порядке. Руководство Лесопарка извинилось перед жителями.