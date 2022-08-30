В Рязани объяснили инцидент с перевёрнутым флагом России
Рязань, 30 августа, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В Рязани наказан виновник инцидента с перевёрнутым триколором в День государственного флага России. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина 30 августа.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Флаг России
Объяснений от главы администрации потребовал врио губернатора Павел Малков. Мэр пояснила, что происшествие стало предметом тщательного разбирательства.
«Хоть и были принесены извинения, но за всем этим стоит безалаберность и бесконтрольность. Должностное лицо, которое должно было осуществлять контроль за подготовку мероприятия и контроль печатной продукции наказан — объявлен выговор», — цитирует Сорокину Рзн. инфо.
Малков поинтересовался отдельно, кого именно привлекли к ответственности. Позже в соцсетях он так же прокомментировал ситуацию.
«Это возмутительный случай! Оправдания не принимаются. Тот, кто за это отвечал, должен понести ответственность», — написал врио губернатора.
Инцидент произошёл в Лесопарке Рязани — там вывесили флаг России, однако цвета на полотне шли в обратном порядке. Руководство Лесопарка извинилось перед жителями.