Москва, 30 августа, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Развитие электронной промышленности России, запланированное на ближайшие восемь лет, будет финансироваться на беспрецедентном уровне, заявил 30 августа председатель правительства РФ Михаил Мишустин на технологической сессии по электронике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, электроника и микроэлектроника являются важнейшим фактором технологического суверенитета России.

«Конечно, это означает, что сейчас нужно активнее развивать собственное профильное машиностроение, производство технологического, вспомогательного оборудования, компонентов, в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию. Мы уделяем этой сфере особое внимание», — сказал Михаил Мишустин.

«В первом полугодии провели стратегическую сессию, определили перспективный облик электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи и их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное, я бы сказал, финансирование, причем оно «длинное», на восемь лет мы сделали планы», — добавил глава российского правительства.