Йошкар-Ола, 30 августа, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Налаженное взаимодействие всех служб и высокоорганизованную работу по тушению лесного пожара в Марий Эл отметил на встрече с временно исполняющим обязанности главы республики Юрием Зайцевым полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Двухсторонняя встреча прошла в доме правительства Марий Эл 30 августа.

Пресс-служба минприроды Марий Эл Пожар в Марий Эл

Игорь Комаров поинтересовался обстановкой с лесными пожарами в республике на сегодняшней день.

По словам врио главы Марий Эл, работают сотрудники Авиалесоохраны. Они задействованы в локализации трех очагов — один из них на территории Марий Эл и два — на территории Нижегородской области.

«Могу сказать, что очаги полностью локализованы, закольцованы опорными полосами, открытого огня фактически нет. Сегодня мы уже полностью очаги ликвидируем. Я считаю, что задачи по ликвидации пожара на территории района будут решены», — отметил Зайцев.

В Марий Эл продолжают действовать группы, созданные для борьбы с природными пожарами. Они находятся в полной готовности. В настоящее время опасности и задымления нет, населенным пунктам ничего не угрожает.

Ранее ИА REGNUM сообщало, до 4 сентября на территории Марий Эл продлили действие особого противопожарного режима.

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