Крымский район, Краснодарский край, , 17:41 — REGNUM В Краснодарском крае в отношении двоих жителей Крымского района возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленников заподозрили в хищении электроприводов на 80 млн рублей. Об этом ИА REGNUM 30 августа сообщили в пресс-службе кубанского управления МВД России.

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Предположительно, с декабря 2021 года по апрель 2022 года работники предприятия по строительству гидросооружений похитили 25 электроприводов с блоком управления. Сумма ущерба превысила 80 млн рублей. Покупателей на украденное имущество злоумышленники искали через Сеть.

Мужчины заключены под стражу. Им предъявлено обвинение. Продолжается поиск электроприводов.