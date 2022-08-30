Лондон, , 17:39 — REGNUM 30 августа лондонский «Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил о выкупе у «Аталанты» 24-летнего центрального защитника сборной Аргентины Кристиана Ромеро. Об этом сообщается на официальном сайте «шпор».

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Сумма трансфера составила 50 миллионов евро, а соглашение аргентинского футболиста с лондонским клубом рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошлом сезоне Кристиан Ромеро, выступая за «Тоттенхэм» на правах аренды, принял участие в 22 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Брайтона» и получил восемь желтых карточек.