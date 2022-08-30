30 августа 2022 | Время чтения 11 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 20:51 — REGNUM В мае 2022 года ставропольские образовательные учреждения распахнули свои двери для тех, к кому кованым сапогом постучалось несчастье в дом. Люди бросали все и бежали от ужасных преступлений тех, кого считали своими соотечественниками, от нацистов батальона «Азов» (запрещенная террористическая организация в РФ) и войск б. УССР. Корреспондент ИА REGNUM посетил ставропольские пункты временного размещения и пообщался с вынужденными переселенцами.

ПВР в общежитии Ставропольского регионального многопрофильного колледжа Александр Погожев © ИА REGNUM

В пункте временного размещения (ПВР), развернутом на базе Ставропольского регионального многопрофильного колледжа, сейчас проживает 97 жителей Донбасса, 29 из них — дети. Пункт принимает людей из Мариуполя, Волновахи, Северодонецка, Рубежного с 15 мая 2022 года.

Евгений Бледных, директор Ставропольского регионального многопрофильного колледжа Александр Погожев © ИА REGNUM

«Люди довольны отношением местного населения, работой администрации города и благодарны всем службам, которые оказывают помощь. Это самое главное», — говорит Евгений Бледных, директор Ставропольского регионального многопрофильного колледжа.

Общежитие Ставропольского регионального многопрофильного колледжа Александр Погожев © ИА REGNUM

Проживание людей в ПВР организовано полностью, все минимальные необходимые бытовые условия созданы, организовано трехразовое питание в столовой учреждения. Помощь оказывают правительство Ставропольского края, министерство образования, администрация города. Большую помощь оказывают Следственный комитет, прокуратура, сотрудники ГУВД по Ставропольскому краю. Местные футбольные клубы, Дом детского творчества и волонтеры постоянно стараются увлечь молодежь различными культурными и спортивными развлечениями.

Вход в ПВР, развернутый на базе Ставропольского регионального многопрофильного колледжа Александр Погожев © ИА REGNUM

Служба занятости населения также подключилась, практически все здоровые мужчины и женщины уже трудоустроены. На базе учебного заведения работают пять человек из Донбасса: три человека вахтерами и два дворниками.

Быт в пункте временного размещения Александр Погожев © ИА REGNUM

Благодаря комитету образования все дети устроены в школу. Дети полностью обеспечены канцелярскими принадлежностями, одеждой. В этом помогали волонтеры, партия «Единая Россия», депутатский корпус и администрация Ставрополя, сотрудники которой вчера подвезла школьные принадлежности детям. Дошкольники ходят в близлежащие сады.

Комната в пункте временного размещения Александр Погожев © ИА REGNUM

Яковлевна (именно так представилась пенсионерка из Донбасса) Александр Погожев © ИА REGNUM

Свою работу хорошо выполняет миграционная служба. Помогают оформлять документы, в этом есть проблемы, но они решаются. К каждому человеку индивидуальный подход. Из проживающих в ПВР один человек уже получил гражданство РФ, у всех остальных оформлен полный пакет документов. Но это процесс длительный, может занять от трёх до шести месяцев. В целом уже у всех есть вид на жительство, право на работу на территории России, медицинское обеспечение.

Анна из Мариуполя Александр Погожев © ИА REGNUM

«Сидели мы в подвале больше месяца с детьми, родителями, с нами две собаки, кошка и морская свинка. Аптеки, магазины были разворованы и разбиты. Сидели и молились только об одном, чтобы дети не заболели, потому что негде было купить лекарств. Выжили благодаря тому, что в подвале была консервация: помидоры, огурцы, компоты. Воды не было, топили снег, умывались им, стирали. В марте месяце еще шел снег, это был праздник для всего Мариуполя. Жилье у нас частично разрушено, крыши, дверей и окон нет, забора нет», — вспоминает Анна из Мариуполя.

То, что осталось от дома жительницы Мариуполя Александр Погожев © ИА REGNUM

Другая молодая мама с двумя детьми на руках приехала из Макеевки сначала в Таганрог, а потом по распределению семья оказалась в Ставрополе. Еще в Таганроге им выплатили 10 тысяч рублей на первое время и обеспечили питанием. У женщины паспорт ДНР, но она хочет подать документы на получение российского паспорта. Для этого надо получить временное убежище, без него все услуги в России платные.

«Мы приехали 16 мая, потому что начались военные действия все жестче и жестче. Вода давалась раз в три дня. Сейчас вообще раз в шесть дней дается. У меня грудной ребенок. Без воды никак. Постоянно сильные обстрелы, с ребенком не набегаешься в подвал и с ним там не посидишь. На тот момент, когда мы приехали, младшему ребенку было пять месяцев, а старшему девять лет. В нас стреляли каждый день, с утра и до вечера, и ночью. Спать нельзя. Мы жили в комнате на свой страх и рск. Умрем, так умрем. Прибьет, так прибьет», — рассказывает женщина.

Кухня в пункте временного размещения Александр Погожев © ИА REGNUM

Рисунок на кухне в ПВР Александр Погожев © ИА REGNUM Нагреватель и микроволновая печь, которую подарили беженцам Александр Погожев © ИА REGNUM

По Макеевке стреляют до сих пор и днем, и ночью. Больше всего достается Гвардейскому и Восточному районам, всюду разбросаны «лепестки». Жилье молодой мамы целое, но уже сильно расшатано из-за постоянных прилетов снарядов. Пока аварийным жилье не признано, несмотря на то, что дом весь в трещинах. Семья не планировала долго оставаться, поэтому временное убежище сразу не оформили, и сейчас возникают затруднения. А ведь уже в сентябре дочь пойдет в российскую школу.

«Мы год сидели на дистанционке, а надо очно учиться. Она заочно дистанционно никак не учится, ее сложно заставить. Когда мы учились очно, то и на кружки успевали, и развиваться. Трудно детей дома самим заставлять», — говорит жительница Макеевки.

Столовая для беженцев из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

Вера Ткаченко заместитель директора по воспитательной работе в Ставропольском строительном техникуме. С 18 мая занимает должность заместителя руководителя пункта временного размещения при Ставропольском строительном техникуме, также помогает встречать и размещать беженцев. В основном среди них люди, которые остались вообще без жилья. Они приехали из Павловки (ДНР), Мариуполя, Рубежного. Сейчас в этом ПВР 29 человек, из них 11 детей.

Вера Ткаченко, заместитель руководителя пункта временного размещения при Ставропольском строительном техникуме (в синем) общается с беженцами Александр Погожев © ИА REGNUM

Люди уже устроились на работу, есть такие, которые работают на постоянной основе. Три человека получили гражданство РФ. Это семья Ватулеевых, мама и ее дочери. Одна девочка пойдет учиться в пединститут, ее сестра в Кадетскую школу г. Ставрополя.

ПВР в общежитии Ставропольского строительного техникума Александр Погожев © ИА REGNUM

В пункте временного размещения с детьми занимаются местные волонтёры Александр Погожев © ИА REGNUM

Занятия с детьми Александр Погожев © ИА REGNUM Детский рисунок Александр Погожев © ИА REGNUM

«Комитет по образованию сделал максимум, чтобы они были не брошены, сейчас сотрудники Дворца детского творчества с ними занимаются. Социальная защита города и администрация передали детям школьную одежду. Чиновники везут детям подарки. Все стараются, чтобы они не чувствовали себя брошенными», — говорит Вера Ткаченко, заместитель руководителя пункта временного размещения при Ставропольском строительном техникуме.

Беженцы из Мариуполя и Макеевки

в коридоре ПВР Александр Погожев © ИА REGNUM

«Сейчас наших домов нет. Я часто звоню землякам. С декабря месяца стояли ВСУ, обращались с нами очень жестоко. Они занимали магазины, школы, селились там. Расстреливали ноутбуки, компьютеры, выгоняли нас с работы. Мародерство было ужасное, из магазинов забирали все, что им надо было. В сторону России нас не выпускали, только в другую сторону (б. УССР — прим. ред). Но моя семья туда не хотела выезжать. Мы и так из-за них намучились. Сидели мы до последнего, денег не было, на руках четверо детей. Сидели в подвалах», — говорит Анжела из Марьинского райна Донецкой области.

В их дом попало три снаряда, полыхнул пожар, семья начала звать на помощь, тогда российские солдаты их услышали и помогли выбраться из завалов. «В 22:00 они нас вывезли на бэтээрах».

Ольга из Рубежного (слева) Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я приехала с мужем из Рубежного. Это Луганская область, рядом с нами Северодонецк, Лисичанск. У нас восемь лет войны не было, у нас пришли они 10 марта, выгнали людей из домов, поселились рядом с нашим домом. Гнали нас, говорили уходите. Они стояли по всему городу. Повыгоняли людей с третьих этажей, потом пришли в частный сектор и разбили его вконец. Ну мы ж думаем, придут наши и освободят. Так и жили месяц под обстрелами, в конце концов они наш дом сожгли. У мужа случился инсульт, и мы с ним потихоньку 12 апреля приехали своим ходом. Нас встретили, и мы два месяца жили у людей. Потом я добилась, что его положили в больницу, отлежал он там. В итоге он умер», — говорит Ольга из Рубежного.

Сейчас женщина живет одна. Возвращаться ей некуда, никого близких не осталось, поэтому она рада комнате в общежитии и помощи от людей.

Иконы в комнате беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

80-летний пенсионер из Мариуполя, проработавший на заводе им. Ильича электриком в прокатном цехе, в пункте временного размещения отходит от ужасов бесчинств азовцев (организация запрещена на территории РФ). На заводе мужчина проработал с мая 1970 года до мая 2013 года. Оформил 50-летний стаж работы, вышел на пенсию, хотел спокойно встретить старость.

Анжела из Марьинского райна Донецкой области Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мне восьмой десяток лет, думал старость спокойно прожить, а тут такое. Квартира сгорела, полдома разрушено. Перебрались в частный дом к дочке, его разрушили, перебрались к сватам в дом, и тот разрушило, сватья погибла, зять и внучка были ранены. Мне тоже перепало, рядом, видимо, ракета упала, три дома разрушила, и наш тоже. Выдержали. Сватью похоронили во дворе ее собственного дома. Дочка сейчас на работе, устроилась здесь на такую, что и в Мариуполе такой работы у нее не было. Она начальник конструкторского бюро на машиностроительном предприятии «Азовмаш» была. В России мечтала хоть какую-то работу найти, но ей так повезло, что уже больше месяца отработала на предприятии «Стилсофт», которе выпускает электронику, квадрокоптеры и другое оборудование. Здесь, в ПВР, я был очень удивлен тем отношением, начиная от границы с Россией. Нас было много, с вещами, а волонтеры и офицеры помогали носить эти вещи, погрузиться в автобус. Словами не передать, до того все доброжелательные», — рассказывает пенсионер из Мариуполя.

Валентина Дмитриевна Деева из Мариуполя из всех вещей спасла лишь медали отца, ветерана Великой Отечественной войны, и привезла их с собой в Ставрополь.

Валентина Дмитриевна Деева в своей комнате Александр Погожев © ИА REGNUM

«Там, где я была, это центр Левого берега, там самая бомбежка была. Когда мы уезжали, там все еще не выпускали людей. Вначале я в одном подвале сидела, потом в другом, потом в третьем. У нас в одном подъезде обычный подвал, там сидеть можно было, в другом было немного лежачих мест, но соседями было все занято. Под ним был еще один, глубокий, там была котельная. Я туда еще вниз спустилась, а там оказалось, семья живет. Они меня приютили, они верующие, кормили меня, лежак один уступили. Я у них была, пока дети за мной не пришли. Дочка и зять в один день выпросили чеченца, чтоб они пропустил их в мой район, и так меня вытащили из подвала. Жила я на 4-м этаже, пока поднялись, чтоб одежду какую-то собрать. Ту одежду, что я приготовила, ее утащили. Документы я оставила возле двери, как чеченцы неожиданно зашли, я хотела хоть в кладовку сумку засунуть с документами, а они говорят, не бойтесь, мы ничего не тронем. Поэтому сумка прям возле двери осталась. Дверь была не заперта. А одежда в подвале была, она пропала. Потом мы уже с какими есть вещами выбежали на улицу, а дочка мне говорит, что забрала отцовские медали. Я в таком шоке была, обрадовалась, что смогли сохранить, мы их и в мирное время прятали, хранили», — рассказывает Валентина Дмитриевна.

Валентина Дмитриевна Деева показывает медали отца, участника Великой Отечественной войны Александр Погожев © ИА REGNUM

Родители Валентины из села Возрождение Рязанской области. У её отца, Дмитрия Ивановича Деева, два ордена Красной Звезды, медаль «За Отвагу», «За Защиту Сталинграда». Для него День Победы всегда был самым главным праздником.

Медали Дмитрия Ивановича Деева Александр Погожев © ИА REGNUM

«Отец пошёл служить осенью 1940 года. Через полгода началась война. Три месяца он был в Киеве, после присяги попал во Львов. Отец войну закончил в Польше, в городе Вышков, где остался служить и после войны. С мамой он переселился в Бобруйск, потом Смоленск, Моздок, и волей судеб я оказалась в Мариуполе», — рассказывает Валентина Дмитриевна.

После его смерти каждый год 9 мая она всегда ездила к нему на кладбище и привозила цветы.

Валентина Дмитриевна Деева Александр Погожев © ИА REGNUM

«В 2014 году как раз на 9 мая я собиралась на кладбище и только слышала, как из города к нам едут одна за другой скорые помощи с сиренами. После того как проехала 4-я скорая помощь к нам в больницу, я поняла, что ждать трамвая туда не стоит, что там что-то творится. Но взяла такси и все равно отвезла ему цветы. Потом узнали, что там скопились танки, БТРы, как какой-то парень загораживал собой БТР, пытался остановить, как люди убитые лежали на остановках. Но это все в 2014 было году», — вспоминает Валентина Дмитриевна.