Екатеринбург, , 17:31 — REGNUM В Екатеринбурге семейную пару заподозрили в истязании своих детей. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

Следственный комитет Sledcom.ru

Многодетная семья проживает в Железнодорожном районе. По данным СМИ, супруги применяют к своим чадам психическое и физическое насилие.

Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. Выясняется степень тяжести вреда, который получили дети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иностранка пыталась продать своего ребёнка. В момент совершения сделки её задержали и затем арестовали.