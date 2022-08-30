Екатеринбург, 30 августа, 2022, 17:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге семейную пару заподозрили в истязании своих детей. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Многодетная семья проживает в Железнодорожном районе. По данным СМИ, супруги применяют к своим чадам психическое и физическое насилие.

Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. Выясняется степень тяжести вреда, который получили дети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иностранка пыталась продать своего ребёнка. В момент совершения сделки её задержали и затем арестовали.