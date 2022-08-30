Минск, , 17:33 — REGNUM Следовало бы вынести на референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии предложение выбирать президента на Всебелорусском народном собрании, сообщает 30 августа БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по теме развития гражданского общества, работы партий и общественных объединений.

Отметив, что изучал «систему партийного строительства и выборных органов по всему миру», Лукашенко сказал: «Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании».

Он отметил, что прямые выборы президента «раскачивают ситуацию». Приведя в пример Китай, глава Белоруссии высказал мнение, что политика — это профессиональная работа. Президента могли бы избирать на Всебелорусском народном собрании.

Си Цзиньпин на Всекитайском народном собрании (ВСНП) не имеет полномочий? Да больше, чем я и [президент России Владимир] Путин вместе взятые». Александр Лукашенко «Что, сегодня избираемый [председатель КНР]на Всекитайском народном собрании (ВСНП) не имеет полномочий? Да больше, чем я и [президент Россиивместе взятые».

Он заявил, что не рискнул предложить внести такие изменения в Конституцию, побоявшись отобрать у народа права. Всё это страна пережила бы, приспособилась.

Александр Лукашенко «Но мы спокойно бы работали. А парламент избирали бы по округам, как и избирали. Но мы уже это упустили».

Он сказал, что «это не катастрофа» и, если будет такая необходимость, к этому варианту руководство республики вернётся. Лукашенко добавил, что у него никогда не было цели любой ценой «держаться за кресло» президента.

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