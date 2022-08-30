Лукашенко: идея избирать президента на народном собрании была неплохой
Минск, 30 августа, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Следовало бы вынести на референдум по внесению изменений в конституцию Белоруссии предложение выбирать президента на Всебелорусском народном собрании, сообщает 30 августа БелТА.
Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по теме развития гражданского общества, работы партий и общественных объединений.
Отметив, что изучал «систему партийного строительства и выборных органов по всему миру», Лукашенко сказал: «Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании».
Он отметил, что прямые выборы президента «раскачивают ситуацию». Приведя в пример Китай, глава Белоруссии высказал мнение, что политика — это профессиональная работа. Президента могли бы избирать на Всебелорусском народном собрании.
Он заявил, что не рискнул предложить внести такие изменения в конституцию, побоявшись отобрать у народа права. Всё это страна пережила бы, приспособилась.
Он сказал, что «это не катастрофа» и, если будет такая необходимость, к этому варианту руководство республики вернётся. Лукашенко добавил, что у него никогда не было цели любой ценой «держаться за кресло» президента.