Минск, 30 августа, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Следовало бы вынести на референдум по внесению изменений в конституцию Белоруссии предложение выбирать президента на Всебелорусском народном собрании, сообщает 30 августа БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по теме развития гражданского общества, работы партий и общественных объединений.

Отметив, что изучал «систему партийного строительства и выборных органов по всему миру», Лукашенко сказал: «Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании».

Он отметил, что прямые выборы президента «раскачивают ситуацию». Приведя в пример Китай, глава Белоруссии высказал мнение, что политика — это профессиональная работа. Президента могли бы избирать на Всебелорусском народном собрании.

Си Цзиньпин на Всекитайском народном собрании (ВСНП) не имеет полномочий? Да больше, чем я и [президент России Владимир] Путин вместе взятые». Александр Лукашенко «Что, сегодня избираемый [председатель КНР]на Всекитайском народном собрании (ВСНП) не имеет полномочий? Да больше, чем я и [президент Россиивместе взятые».

Он заявил, что не рискнул предложить внести такие изменения в конституцию, побоявшись отобрать у народа права. Всё это страна пережила бы, приспособилась.

Александр Лукашенко «Но мы спокойно бы работали. А парламент избирали бы по округам, как и избирали. Но мы уже это упустили».

Он сказал, что «это не катастрофа» и, если будет такая необходимость, к этому варианту руководство республики вернётся. Лукашенко добавил, что у него никогда не было цели любой ценой «держаться за кресло» президента.