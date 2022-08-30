Новоорск, Оренбургская область, 30 августа, 2022, 18:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

УМВД по Оренбургской области Смертельное ДТП

Смертельное ДТП произошло на 48-м километре автодороги Орск — Шильда — гр. Челябинской области. Лоб в лоб врезались КамАЗ и «Рено». Женщинп и ребенок скончались на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

В июле в Оренбургской области отмечено снижение числа ДТП по сравнению с таким же месяцем 2021 года на 19,7%. При этом количество погибших выросло на 41,2%.