Москва, 30 августа, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Торжественная закладка киля корпуса первого атомного плавучего энергоблока (ПЭБ) в арктическом исполнении на базе реакторных установок Ритм-200 состоялась на верфи в Китае. Планируется, что корпус будет доставлен в Россию до конца 2023 года для достройки и установки энергетического оборудования. Об этом сообщает пресс-служба «Атомэнергомаша».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Китая

Первый из четырёх атомных плавучих энергоблоков с установленной электрической мощностью 106 МВт каждый, предназначен для эксплуатации в акватории мыса Наглейнгын на Чукотке.

Ввиду сжатых сроков реализации проекта было принято решение об изготовлении корпусов для первых двух энергоблоков на зарубежной верфи. Договор на поставку четырёх ПЭБ «Атомэнергомаш» заключил в 2021 году.

«Это особенный для нас проект по нескольким причинам: во-первых, потому что в нем «Атомэнергомаш» выступает в новой для себя роли — поставщика конечного продукта — плавэнергоблоков, за которые мы отвечаем от начала до конца. Во-вторых, можно сказать, что с этого проекта начинается история целого семейства ПЭБов, разных по мощности и назначению — в арктическом и тропическом исполнении, которые АЭМ готов предложить рынку и которые, несомненно, обладают очень серьезным потенциалом для реализации крупных промышленных проектов и экспорта», — отметил Андрей Никипелов, генеральный директор компании Атомэнергомаш.

Длина баржи составит 140 м, ширина — 30 м, вес корпуса без оборудования 9549 тонн, с оборудованием — 19 088 тонн.

Ранее на Балтийском заводе была завершена погрузка двух реакторных установок «Ритм-200» на третий серийный атомный ледокол проекта 22 220 «Якутия». Установка реакторных установок является ключевой производственной операцией процесса строительства атомоходов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на машиностроительном заводе «ЗиО-Подольск» завершён очередной этап изготовления первой реакторной установки «Ритм-400» для ледокола «Лидер» проекта 10 510.

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