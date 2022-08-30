Венеция, Италия, 30 августа, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Главный скаут футбольного клуба «Венеция» Александр Мента подтвердил информацию, что 31-летний российский нападающий Денис Черышев может оказаться в итальянском клубе.

Дмитрий Садовников Денис Черышев

«Да, интерес «Венеции» есть, Черышев реально может оказаться в клубе», — цитирует Александра Менту издание «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Денис Черышев, выступая за «Валенсию», принял участие в 17 турах испанской Ла Лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

На данный момент российский футболист находится в статусе свободного агента.