Миллерово, Ростовская область, 30 августа, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В Ростовской области ищут чиновника, который принял незаконченные работы по строительству канализации за 13 млн рублей. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба донского управления ФСБ России.

Mos.ru Ливневая канализация

Инцидент случился в Миллеровском районе. Работник местной администрации подписал акты о принятии работ по строительству канализационной системы. Исполнителем контракта была компания «СМУ-1».

Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Следователи выясняют, кто причастен к хищению средств.