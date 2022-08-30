Москва, 30 августа, 2022, 17:25 — ИА Регнум. На фоне инцидента с изъятием финскими таможенниками евро у российского гражданина стоит ввести ответные меры в отношении туристов из Финляндии, отметил сенатор Владимир Джабаров.

council. gov.ru Сенатор Владимир Джабаров

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на автомобильном пункте пропуска Ваалимаа финские таможенники не дали жителю Санкт-Петербурга вывезти в Россию €1,39 тыс. евро. Мужчине показали правила, в которых говорится о запрете вывоза в Россию банкнот официальной валюты ЕС.

«Ну, похоже пошли вразнос. А может быть, России ответить асимметрично? Насильственно обменивать евро у туристов из Финляндии на российские рубли по текущему курсу. А если при выезде остаётся часть суммы в рублях, проводить обратную конвертацию рублей в евро. Все по-честному!» — отметил Джабаров в своём телеграм-канале.