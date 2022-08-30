Москва, 30 августа, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Публичное акционерное общество «Газпром» подтвердило информацию о том, что газопровод «Северный поток» будет остановлен 31 августа и вплоть до 3 сентября. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 30 августа, пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток»

Сообщается, что газопровод «Северный поток» будет остановлен 31 августа и вплоть до 3 сентября. Конкретно — с 04:00 по московскому времени 31 августа по 04:00 3 сентября. Это необходимо для проведения ремонтных работ на ГПУ №24 на компрессорной станции «Портовая».

Связано это с тем, что, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, комплекс регламентных работ должен производиться каждые 1000 часов эксплуатации совместно со специалистами компании Siemens.