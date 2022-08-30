Санкт-Петербург, 30 августа, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В качестве ответной меры на снос советских памятников героям Великой Отечественной войны в Прибалтике и другие враждебные действия со стороны Латвии, Литвы и Эстонии МИД РФ от лица Российского государства может объявить полную экономическую блокаду странам Прибалтики. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

Напомним, в МИД РФ ранее заявили, что Москва примет асимметричные меры в ответ на снос советских памятников в Прибалтике. Однако о том, какой характер они будут носить, в ведомстве пока не сообщили. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM профессор Межевич прокомментировал этот вопрос.

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В качестве ответных мер Николай Межевич видит возможным введение экономической блокады со стороны России в отношении государств Прибалтики. Такое предложение уже выдвигалось им ранее, когда Литва незаконно ввела ограничения на транзит санкционных товаров в Калининград из остальной части РФ.

«Я давно уже говорю, я призывал, речь может идти о полной экономической блокаде трёх государств. Пока мы много говорим, но, к сожалению, мало делаем», — заявил Межевич.

Повлиять на ситуацию Россия может именно таким способом, поскольку на территории России, например, нет такого количества памятников, связанных с историей Литвы, Латвии и Эстонии. К тому же в самом МИДе подчеркнули, что они не сторонники варварских методов.

«У нас нет их памятников. У нас нет такой диаспоры латвийской или эстонской. Мы вообще против того, чтобы людей так использовать. Поэтому речь идёт об экономике. Эти режимы должны почувствовать то, что данные действия не являются, скажем так, безответными», — продолжил Межевич.

Он заключил, что в нынешней ситуации все цивилизованные методы хороши, но экономическая блокада — самый правильный, потому что мы сами находимся сейчас в таком режиме и можем устроить его другим.

Ранее обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин предложил целый ряд политических, экономических и юридических мер, которые может предпринять Россия в ответ на крайне враждебную политику прибалтийских стран. Он также обратил внимание, что на фоне прямой враждебной России деятельности прибалтийских стран транзит российских грузов через Прибалтику в последнее время не падает, а растёт.