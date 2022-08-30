Екатеринбург, , 17:59 — REGNUM В Екатеринбурге возбудят уголовное дело по факту физического и психического насилия родителями над их малолетними детьми. Соответствующее поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета России.

Следственный комитет Sledcom.ru

По данным Рен. ТВ, супруги неоднократно избивали детей, а старшая дочь даже сбегала из дома и обвиняла родителей в издевательствах. Моменты избиения запечатлены на видео. Мужчина несколько раз бьёт ребёнка по голове и пытается выяснить приготовил ли сын уроки. При этом глава семейства уверяет, что никого не избивал.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту произошедшего СКР по Свердловской области проводит проверку. Следователи опрашивают членов семьи и их знакомых. Устанавливается степень тяжести вреда, нанесённого детям.

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