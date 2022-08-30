Киев, 30 августа, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Руководители ЕС своими заявлениями и действиями напоминают, с кем в действительности сражается Россия в ходе СВО, отметил 30 августа в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

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Так он прокомментировал высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что министры обороны ЕС обсудят идею введения «миссии высокого уровня» для помощи в подготовке ВСУ.

«Если кто-то считает, что мы воюем только с [киевским режимом], то он сильно заблуждается. Нам противостоят в этой спецоперации Европа и США. [Киевский режим] — всего лишь инструмент в достижении желаемого, а основная задача — уничтожение России как государства», — отметил военкор.

Противостояние началось задолго до 24 февраля 2022 года, Западу нужны наши ресурсы, но не нужна наша страна, добавил Руденко.