Йошкар-Ола, , 17:56 — REGNUM До 4 сентября на территории Марий Эл продлили действие особого противопожарного режима. Об этом 30 августа сообщает региональное министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды.

Лесной пожар в Марий Эл Пресс-служба минприроды Марий Эл

В границах лесничеств запрещены въезд, разведение костров, сжигание мусора и других пожароопасных работ, а также приготовление пищи на открытом огне.

По прогнозам синоптиков, до 2 сентября на территории Марий Эл сохранится высокая пожароопасность лесов (4 класс), местами чрезвычайная пожароопасность лесов (5 класс).

ИА REGNUM напоминает, в Воротынском районе Нижегородской области 11 августа начался пожар. 15 августа огонь перешел на территорию Юринского района Марий Эл. 24 августа в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину врио главы Марий Эл Юрий Зайцев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заверили, что на их территориях пожар локализован.

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