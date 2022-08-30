Воронежская область, 30 августа, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Корпус школы, в котором располагалась библиотека, загорелся в селе Новомакарово Грибановского района Воронежской области 28 августа.

Pixabay.com Пожар

Пожар начался около 01:44, в 02:11 огонь уже ликвидировали. Возгорание тушили десять пожарных, на месте происшествия работало четыре пожарных автомобиля.

«Огнем повредило пол на площади 2 кв. м и оконный проем. Продукты горения закоптили стены. Предположительная причина пожара — поджог», — приводит РИА Воронеж слова начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Грибановскому району Сергея Ефремова.

В результате происшествия никто не пострадал. Книги также не повреждены. Известно, что в этой школе учатся 30 детей.