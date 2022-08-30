Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Экс-госсекретарь США Майк Помпео в сентябре посетит штат Нью-Гэмпшир на фоне слухов о его возможном участии в президентских выборах в 2024 году, сообщает 30 августа The Hill.

Майк Помпео U.S. Department of State

Помпео планирует 20 сентября выступить на мероприятии Politics & Eggs, которое является основным этапом предвыборной кампании для кандидатов в президенты.

Мероприятие организуется советом Новой Англии и Институтом политики Нью-Гэмпшира при колледже Сент-Ансельм. Помпео станет последним высокопоставленным республиканцем, который выступит не нём.

В Нью-Гэмпшир в качестве представителей Республиканской партии также прибудут бывший вице-президент США Майк Пенс и губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.

Напомним, что после работы на постах директора ЦРУ и госсекретаря США, Майк Помпео создал комитет Champion American Values PAC, через который он поддерживал кандидатов от Республиканской партии на промежуточных выборах.