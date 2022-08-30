Тайбэй, , 17:15 — REGNUM Военные Тайваня открыли огонь в сторону беспилотного летательного аппарата Народно освободительной армии Китая (НОАК), после того, как он приблизился к островам Цзиньмэнь. Об этом сегодня, 30 августа, сообщают тайваньские СМИ.

Тайвань

Речь идет об островах Цзиньмэнь, которые находятся в западной части Тайваньского пролива и подконтрольные тайваньской администрации. БПЛА НОАК приблизился к островам, конкретно к острову Эрдань, после чего в его направлении тайваньские вооруженные формирования открыли огонь.

БПЛА не был сбит — после того, как тайваньская сторона открыла огонь он сменил курс и удалился в сторону города Сямэнь расположенного в прибрежной китайской провинцииФуцзянь.