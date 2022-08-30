Тайбэй, 30 августа, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Военные Тайваня открыли огонь в сторону беспилотного летательного аппарата Народно-освободительной армии Китая (НОАК), после того как он приблизился к островам Цзиньмэнь. Об этом сегодня, 30 августа, сообщают тайваньские СМИ.

Тайвань

Речь идет об островах Цзиньмэнь, которые находятся в западной части Тайваньского пролива и подконтрольны тайваньской администрации. БПЛА НОАК приблизился к островам, конкретно к острову Эрдань, после чего в его направлении тайваньские вооруженные формирования открыли огонь.

БПЛА не был сбит — после того как тайваньская сторона открыла огонь, он сменил курс и удалился в сторону города Сямэнь, расположенного в прибрежной китайской провинции Фуцзянь.