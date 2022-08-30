Прага, , 17:15 — REGNUM Страны Евросоюза создали рабочую группу для организации совместных военных заказов для восполнения запасов вооружения, большая часть которых уже передана [киевскому режиму], сообщил 30 августа на пресс-конференции глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран-членов Евросоюза.

«Евросоюз создал рабочую группу для организации и развития практики совместных военных заказов стран ЕС, направленных на восполнение их запасов вооружений. Как известно, Еврокомиссия выделила €500 млн, чтобы в ближайшие два года активизировать практику совместных заказов, а также повышения эффективности закупок и поддержки нашей военной промышленности», — сказал Боррель.

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