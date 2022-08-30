Москва, , 17:13 — REGNUM Россия продолжит укреплять свой технологический суверенитет. Об этом 30 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на технологической сессии по электронике.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Необходимые усилия для укрепления нашего технологического суверенитета — это одно из самых главных условий поступательного развития нашей страны и сохранения наших лидирующих позиций на глобальных рынках. Важнейшим направлением здесь является электроника», — заявил Мишустин.

«Это означает, что сейчас нужно активнее развивать собственное профильное электронное машиностроение, производство технологического вспомогательного оборудования, компонентов — в том числе и через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию», — указал он.

По его словам, отрасль «будет получать беспрецедентное финансирование».

«Причём оно длинное — на восемь лет мы сделали в планах. В условиях усилившегося внешнего давления идёт перестройка новых кооперационных связей», — подчеркнул премьер-министр.