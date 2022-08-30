Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Сотрудница петербургского МФЦ помогла полиции задержать мужчину, подозреваемого в убийстве отца бывшего защитника футбольного клуба «Зенит» Баселя Абдулфаттаха, сообщили 30 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Убийство 61-летнего уроженца Сирии Мансура Абдулфаттаха было совершено в поселке Коробицыно Ленинградской области 28 августа. Тело погибшего с множественными колото-резаными ранами головы и туловища было обнаружено в кусах на участке частного дома. По данному факту органами СКР по Ленобласти было возбуждено уголовное дело, а под подозрение попал 45-летний Роман Хренов, который приходился убитому бывшим зятем. Мужчина, как считает его экс-супруга, психически неуравновешен, он получал медицинскую помощь.

Во все территориальные органы полиции направили ориентировки на подозреваемого. Но обнаружить предполагаемого преступника удалось случайно. Утром 30 августа он зашел в здание МФЦ на Садовой улице Петербурга чтобы распечатать фотографии. Бдительная сотрудница, которая узнала мужчину по фотографиям из СМИ, позвонила в полицию.

Вскоре, как уточняет издание 47news, на место прибыл участковый, который задержал мужчину и доставил его в первый отдел полиции Адмиралтейского района.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения», — добавили в Главке.