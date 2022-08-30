Новая Каховка, Бывш. УССР, , 17:09 — REGNUM Мирная жительница города Новая Каховка (Херсонская область, б. УССР) 80 лет погибла под обстрелом со стороны ВСУ, сообщили 30 августа в военно-гражданской администрации региона.

ООН поддерживает терроризм на территории бывшей УССР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, обстрелом, который бандеровские боевики вели из американских РСЗО HIMARS, ранены ещё несколько человек.

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Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил о ранении нескольких жителей и о разрушениях инфраструктуры в результате обстрела со стороны бандеровских боевиков.

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