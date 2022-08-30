Вашингтон, 30 августа, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Армия США заявила о том, что её арктическое подразделение было оснащено модернизированным коммуникационным и сетевым оборудованием. Об этом сообщает The Defense Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

В комплект входят модернизированные радиостанции, антенны переменной высоты и небольшие спутниковые терминалы, которые позволят командирам получать доступ к защищённым, но несекретным сетям. Ожидается, что оборудование повысит мобильность солдат, сделав связь на поле боя «более интуитивной».

Боевая группа 2-й пехотной бригады 11-й воздушно-десантной дивизии уже приступила к учениям на новом оборудовании.

«Разработка и внедрение новых средств связи и сетевого оборудования для боевой группы 2-й пехотной бригады является частью технологической модернизации армии США», — указано в сообщении.

Ранее министерство обороны США активизировало 11-ю воздушно-десантную дивизию на Аляске, восстановив её в качестве подразделения, ориентированного на Арктику. Предполагается, что формирование будет работать в экстремально низком температурном режиме, чтобы быть готовым к возможным конфликтам.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа генеральный секретарь НАТОЙенс Столтенбергв ходе визита в Канаду заявил о том, что альянс нарастит своё присутствие в Арктике из-за усиления сотрудничества России и Китая в регионе.

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