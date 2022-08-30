Вашингтон, , 17:18 — REGNUM Три человека, в том числе два ребенка, погибли в результате сильных бурь, принесших разрушительные ветра и проливные дожди в американские штаты Мичиган, Арканзас и Огайо, сообщает 30 августа Associated Press.

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В результате бури 29 августа сотни тысяч домов и предприятий в Мичигане и Индиане также остались без электричества.

В городе Монро, штат Мичиган, 14-летняя девочка была убита ударом тока на заднем дворе своего дома после того, как дотронулась до электрических проводов, поваленных грозой.

В Арканзасе 11-летний мальчик погиб в результате падения в канализацию во время сильного дождя.

В Огайо женщина погибла после того, как на заднем дворе ее дома на нее упало дерево.

Напомним, ранее наводнение, обрушившееся на американский город Джэксон (штат Миссисипи), оставило без питьевой воды 180 тысяч жителей населенного пункта.

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