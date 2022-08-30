Таллин, 30 августа, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран Европейского союза обсудят во вторник, 30 августа, предложение Эстонии и еще нескольких государств полностью отменить выдачу туристических виз жителям России и наверняка его не поддержат.

Spasemstranu.com Виза

Об этом написал известный эстонский журналист, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин в социальных сетях страны.

«Единства в ЕС по этому вопросу не наблюдается. Германия считает коллективное наказание россиян неоправданной мерой. Той же позиции придерживается и главный дипломат Брюсселя Жозеп Боррель. Венгрия же вообще выступает против любых ограничений», — аргументирует свое мнение журналист.

Поэтому, считает он, предложение Эстонии и ее союзников не пройдет: «Единственное, на что может пойти ЕС, это отмена облегченного визового режима для жителей России. Это будет означать большую плату за визы и необходимость оформлять дополнительные документы».

«Но и это не факт, учитывая позицию Венгрии», — добавляет он.

Чаплыгин добавил, что, как ни странно, основным аргументом в этом споре будут не деньги, хотя российские туристы приносят значительный доход ориентированным на туризм европейским странам. В Эстонии, например, россияне составляют 15% от общего числа туристов, и это многие миллионы евро.

«Европейские политики спорят прежде всего о моральной стороне вопроса. Принцип коллективной ответственности — сомнительный аргумент, и в новейшей истории еще не было случаев, когда целую нацию наказывали за действия государства. Это, скорее, из истории древнего мира», — пишет эстонский журналист.

Он также опровергает позицию эстонской стороны: «Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что лишенные возможности посещать Европу жители России взбунтуются и потребуют от Путина прекратить военные действия. Тоже сомнительно, поскольку обиженные на Европу россияне, напротив, могут сплотиться вокруг своего лидера».

Впрочем, завершает свой комоментарий Александр Чаплыгин, вполне возможно, что вся эта «возня» Эстонии вокруг отмены виз россиянам связана совсем с другим: «Есть подозрение, что премьер Кая Каллас и глава МИДа Урмас Рейнсалу прекрасно понимают, что их предложение не пройдет. И вся их активность на самом деле направлена внутрь Эстонии: они просто хотят показать избирателям свою принципиальность».