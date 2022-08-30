30 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Варшава потребует от Европейского союза запретить выдачу шенгенских виз гражданам Российской Федерации.

Оксана Переможенко, , 17:38 — REGNUM Варшава потребует от Европейского союза запретить выдачу шенгенских виз гражданам Российской Федерации. Исключением будут гуманитарные случаи. Соответствующее заявление 29 августа сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня не время пользоваться деньгами российских туристов. Сегодня мы должны послать очень сильный сигнал России, всем российским гражданам, что ваша деятельность недопустима и преступна, так как тот, кто поддерживает преступление, также совершает преступление», — сказал он.

Политик указал на то, что Польша, государства Прибалтики, а также Финляндия продемонстрировали самый решительный подход к блокировке виз для российских граждан.

Заявление польского премьер-министра обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что не стоит российским туристам возить свои деньги в ЕС, нужно их вкладывать в свою страну. Иные указали на то, что ЕС сделает хуже себе, если запретить выдавать гражданам РФ визы, так как ранее страны Евросоюза могли заработать за счет туризма.

«[Уничтожить] туризм в Европе — это сильно», — отреагировал Гена К.

«Ой, как же жить-то без виз, особенно прибалтов не посетишь?» — с сарказмом спросила Lena I.

«Эти пять стран — приграничные. Специально, видимо, провоцируют», — предположила Kira R.

«К нищим туристы не ездят», — пишет «Ели».

Иван Творожников. Нищие. 1889

«Они реально думают, что мы огорчимся?» — не понимает Ирина.

«Нашли чем испугать граждан России», — с сарказмом отметила Natalia T.

«Разрушителей Европы уже не остановить. То, что они делают, нам своими силами ни за что бы не добиться», — прокомментировал Dmitrii.

«Очень смешно получится, когда вы с вечно обиженной Прибалтикой таки сделаете это, а Европа — нет. Будет очень интересно, когда будете откатывать назад, потому что ваши бедные и мелкие страны будут загибаться без туристических вливаний…» — отреагировал Alexey.

«Правильно, пусть тратят деньги в России! Развивают внутренний туризм, больше денег в бюджет, а значит — больше денег на ВПК, а значит — сильнее армия…» — добавил Андрей.

«Им придётся и ещё, и ещё, и ещё что-то «вводить, запрещать, перекрывать». Потому что никак не получается «загнать русского медведя обратно». Младоевропейцев готовят на зажарку в этом остром супе СВО», — написала Natalia.

«Да, «милые» поляки и прочие, мы ж вам аплодируем! Правильно, денежки российских туристов и дома пригодятся!.. Нехило их Господь наказал за что-то, совсем ума лишил», — пишет Maria K.

«А мы не против, если их туристы будут к нам приезжать, а мы эти деньги будем направлять в поддержку нашей армии», — с сарказмом отметила Елена Н.

«Польша вместе с другими странами находится в злобной русофобии и не более. Как мелкий шакал, который не может противостоять льву. Вот и вся причина, а фальшивая солидарность с [киевским режимом] это для тех, у кого нет критического мышления», — комментирует Valentina.

«Плачу третью ночь подряд. Как же я теперь буду жить без поездок в Польшу? Ведь эта страна просто райское местечко по сравнению с Мексикой, Перу, Шри-Ланкой, Малайзией и Таиландом, где мне довелось побывать… Ага!» — шутит Михаил.

«Слабый сигнал. От российских ресурсов отказаться было бы вернее. И не только от нефти и газа, но и от древесины, продовольствия, а заодно и от всего, построенного советами после войны, при восстановлении Польши», — добавила Алла Р.

«Моравецкий, правильной дорогой идёшь! Вы уже начали закрывать свои заводы, а еще и туризм угробите. Ты — молодец! Ты действительно агент Кремля», — смеется Ольга.

«Россия такая огромная, что нам съездить больше некуда. Смешные такие», — подытожила Ольга И.