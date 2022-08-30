Москва, , 17:15 — REGNUM Онлайн-кинотеатр START объявил о начале съёмок второго сезона сериала «Два холма». Соответствующий пост был опубликован в телеграм-канале сервиса 30 августа 2022 года.

Сериал «Два холма» режиссёра Дмитрия Грибанова Цитата из сериала

Известно, что съёмки продолжения проходят в Москве, а к своим ролям в шоу вернутся Никита Кологривый, Пелагея Невзорова, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Светлана Камынина и Жанна Эппле. Режиссёром второго сезона выступит Аскар Бисембин («Свадьба на троих»).

Напомним, сериал «Два холма» рассказывает о биологической катастрофе, в результате которой почти всё мужское население вымерло, а женщины предпочитают жить в новом утопическом мире. Премьера первого сезона шоу состоялась 28 апреля 2022 года.

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