Варшава, , 16:57 — REGNUM Польша и киевский режим на территории бывшей Украины хотят построить трубопровод для транспортировки растительного масла. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба правительства Польши.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что польское правительство выразило согласие на подписание меморандума с киевским режимом, который касается разработки проекта трансграничного трубопровода для транспортировки растительных масел с территорий бывшей УССР в порт Гданьска.

Предполагается, что реализация данного проекта приведет к частичной разблокировке экспорта с территории бывшей УССР и повышению продовольственной безопасности в развивающихся странах, которым угрожает голод. Каким-то образом, по замыслу польских властей, это еще и снизит миграционное давление на Евросоюз.

Будет создана рабочая группа, которая проработает маршрут прокладки трубопровода, согласует параметры прокат и требования.