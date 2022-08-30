Прага, 30 августа, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Главы военных ведомств 27 стран — членов Евросоюза подтвердили свою готовность направлять киевскому режиму столько помощи, сколько нужно, и так долго, как это потребуется, заявил 30 августа руководитель дипломатической сферы ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Такое заявление Боррель сделал на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны в Праге.

«Все министры единогласно подтвердили, что Евросоюз поддерживает [киевский режим] и все страны ЕС готовы продолжать помощь столько, сколько понадобится, и так долго, как будет необходимо», — сказал Боррель.