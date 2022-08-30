Буй, Костромская область, , 18:09 — REGNUM Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества при благоустройстве стадиона «Локомотив» по национальному проекту «Жильё и городская среда» в Буе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Буйской межрайонной прокуратуре.

Стадион «Локомотив» в Буе после благоустройства Пресс-служба администрации Буя

Надзорный орган считает, что подрядчик не выполнил часть работ, предусмотренных проектом. В частности, рядом со стадионом должна была появиться полноценная стоянка на 25 машин. По факту на это место завезена только щебёнка, асфальтирование территории не выполнено.

Благоустройство стадиона проходило в два этапа. Работы завершились в 2022 году и были приняты муниципалитетом. На площадке привели в порядок футбольное поле, сделали детскую площадку, зоны для занятий баскетболом и уличной гимнастикой, водоотведение, ограждение. Общая сумма затрат составила 12,3 млн рублей, большую часть из которых городу выделил федеральный бюджет.

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