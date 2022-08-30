Манчестер, Великобритания, , 16:49 — REGNUM Нападающий «Аякса» и сборной Бразилии Антони в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом 30 августа сообщается на официальном сайте амстердамского клуба.

Футболисты «Аякса» Ajax.nl

По информации источника, стороны полностью согласовали условия трансфера. Антони обойдется «красным дьяволам» в 95 миллионов евро, а еще 5 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов. Соглашение бразильца с «Ман Юнайтед» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В текущем сезоне Антони принял участие в трех матчах за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.