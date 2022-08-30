Манчестер, Великобритания, 30 августа 2022, 16:49 — REGNUM Нападающий «Аякса» и сборной Бразилии Антони в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом 30 августа сообщается на официальном сайте амстердамского клуба.
По информации источника, стороны полностью согласовали условия трансфера. Антони обойдется «красным дьяволам» в 95 миллионов евро, а еще 5 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов. Соглашение бразильца с «Ман Юнайтед» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.
В текущем сезоне Антони принял участие в трех матчах за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.